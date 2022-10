Leixões promove campanha de esclarecimento acerca do trabalho da SAD

O Leixões irá promover, na tarde deste sábado, uma sessão de esclarecimento sobre o trabalho da SAD. A sessão está agendada para as 15h30 e terá lugar no auditório da EB 2,3 de Matosinhos."A ordem de trabalhos contemplará um esclarecimento sobre diversos temas da gestão feita por esta Administração. Posteriormente, o presidente André Castro estará disponível, por um período de uma hora, para responder às questões que lhe forem colocadas", podia ler-se no comunicado dos matosinhenses.No plano desportivo, o Leixões segue no 11º lugar da Liga Sabseg.