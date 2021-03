Leixões promove campanha solidária

Naquilo que vem sendo uma prática comum no clube, o Leixões levou a cabo mais uma ação de solidariedade. Nesse sentido, os adeptos do clube matosinhense podem adquirir as camisolas utilizadas na última jornada.





Frente ao Benfica B, os jogadores entraram em campo com "Racismo Não" inscrito nas camisolas no lugar do nome. Agora, o Leixões colocou as 20 camisolas à venda por 40 euros casa, sendo que a receita obtida irá reverter para uma causa solidária.As camisolas podem ser adquiridas na secretaria da SAD.