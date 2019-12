Leixões promove dupla campanha para a receção ao Ac. Viseu

O Leixões tem vindo a realizar uma série de ações de solidariedade ao longo da época, aspeto ao qual vai dar continuidade no domingo, na receção ao Ac. Viseu.





Nesse sentido, o conjunto matosinhense vai recolher bens essenciais para ajudar a Casa do Gaiato, instituição de solidariedade social sediada em Penafiel, que tem como objetivo acolher e integrar na sociedade crianças e jovens carenciados. Os adeptos podem assim levar roupa, brinquedos e produtos alimentares, que posteriormente serão entregues à Casa do Gaiato.Para além disso, o Leixões tem ainda a decorrer uma segunda campanha. O clube anunciou que estudantes com menos de 16 anos têm entrada gratuita na partida frente ao Ac. Viseu, agendada para as 15 horas.