Leixões quer preservar "melhor momento da época" frente ao Benfica B

Há sete jornadas sem perder, o Leixões encontra-se perfeitamente tranquilo na tabela classificativa e Cristiano Brito, treinador adjunto de José Mota, quer alargar essa sequência positiva, apesar do próximo embate ser contra o Benfica B, atual terceiro classificado da Liga Sabseg."Atravessamos o melhor momento da época. Estamos há sete jogos seguidos a pontuar e queremos chegar ao oitavo. Queremos fazer um bom jogo e trazer os três pontos para Matosinhos, sabendo que não será uma tarefa fácil", começou por dizer o técnico, antes de salientar a juventude presente nas duas equipas: "O Benfica B é uma equipa recheada de bons jogadores, a classíficação fala por si, com jovens talentos com muita qualidade, mas o Leixões também. Temos 16 jogadores com idade de sub-23 no plantel que podem chegar a um patamar muito elevado. Temos todas as condições para vencer o jogo e é esse o nosso objetivo e foco."O Leixões visita o Benfica B este domingo, pelas 14 horas.