Leixões realiza estágio em Peniche

O Leixões deu início, esta segunda-feira, ao estágio de pré-época em Peniche. O período de preparação do conjunto liderado por José Mota decorre até ao próximo sábado.





A primeira partida oficial do Leixões acontece no dia 26 de julho, frente ao V. Guimarães, para a Taça da Liga.

Nesta fase, o Leixões vai ter dois jogos-treino. No dia 14 de julho (quarta-feira), frente ao Torrense, e no dia 17 de julho (sábado), com o Torrense. Até ao momento, a equipa matosinhense já empatou com o Boavista e o Gil Vicente e venceu o Trofense.