Leixões regulariza salários mas ainda há um pormenor pendente

Depois de ter sido alertado pela Liga Portugal para o facto de estar em incumprimento, isto na medida em que tinha salários em atraso, o Leixões está perto de resolver a situação. Assim, os bebés do Mar estão prestes a regularizar todos os pressupostos que lhes permitem inscrever-se na 2ª Liga.De acordo com informação recolhida por, os matosinhenses já pagaram os salários referentes a março e abril a jogadores e treinadores, faltando apenas resolverem algumas questões burocráticas relacionadas com a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Apesar disso, a expectativa da SAD liderada por André Castro é de que a situação estará resolvida na segunda-feira, prazo para a entrega de toda a documentação que prove que o Leixões já não está em incumprimento.