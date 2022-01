Leixões rescinde com Luisinho e empresta Diogo Leitão ao V. Setúbal

O Leixões comunicou esta sexta-feira duas saídas do plantel às ordens de José Mota, confirmando ter chegado a acordo com Luisinho, experiente lateral-esquerdo, para a rescisão do contrato que ligava as duas partes, bem como o empréstimo de Diogo Leitão ao V. Setúbal.O defesa de 36 anos, que regressou esta época a Portugal pela porta do Leixões, depois de vários anos em Espanha ao serviço de Deportivo e Huesca, nunca foi primeira opção para o técnico e desceu inclusivamente na hierarquia da sua posição com a aposta no jovem Abel Folha. Fez apenas nove jogos, num total de 375 minutos.Já Diogo Leitão, médio de 23 anos, foi vendo a sua utilização ser reduzida com o avançar da temporada e muda-se agora para Setúbal, com o intuito de ter mais minutos de jogo. Até ao momento, o jovem português, que continua a ser uma aposta de futuro dos bebés do mar, tinha participado em 12 jogos e apontado um golo.No início do mês, o Leixões já tinha rescindido com Jefferson Encada, cujo destino será Pharco FC, do Egito, Yuri e Diogo Gomes.