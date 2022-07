Leixões revela calendário de pré-época com seis jogos de preparação

O Leixões deu a conhecer, esta segunda-feira, o calendário da sua pré-época de 2022/23. Os matosinhenses têm agendados seis jogos de preparação para o ataque à nova temporada.Assim, no próximo sábado (dia 9 de julho), os bebés do Mar defrontam o Trofense, seguindo-se embates com UD Oliveirense, Gil Vicente, Boavista e Marítimo a 13, 16, 23 e 26 de julho, respetivamente. O último jogo de preparação que o Leixões tem agendado neste momento é frente ao Fafe, a 30 de julho.Recorde-se que Vítor Martins substituiu José Mota no comando técnico da equipa.