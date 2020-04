Leixões solidário com Fábio Veríssimo

Depois de ter sido tornado público que Fábio Veríssimo está infetado com coronavírus, o Leixões deixou uma mensagem de força ao árbitro nas suas redes sociais.





"A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, desejar as rápidas melhoras ao árbitro Fábio Verissimo, que testou positivo para a Covid-19. Estando confiantes da total recuperação, deixamos um abraço sentido ao Fábio Verissimo e o desejo que, em breve, nos possamos cruzar num dos palcos do futebol nacional", podia ler-se na publicação do clube.Ao que tudo indica, apesar de ter apitado jogos em Itália no início do mês de março, Fábio Veríssimo terá sido infetado em Portugal. O árbitro apresenta sintomas ligeiros.