Leixões soma novo triunfo em jogo de preparação

Após o triunfo desta sexta-feira frente ao União de Santarém, o Leixões venceu, numa partida realizada neste sábado, o Caldas por 4-1. Este foi o último jogo de preparação do conjunto orientado por José Mota.





Tal como tinha acontecido no dia anterior, Sapara esteve em destaque. O jogador nigeriano bisou, tendo os restantes dois golos sido apontados por Wendel e por Diogo Gomes.Os bebés do Mar terminam este sábado o estágio de preparação em Peniche. O primeiro jogo oficial da época do Leixões, frente ao V. Guimarães, está agendado para o dia 26 de julho.