Leixões supera Lusitânia Lourosa em jogo de preparação

O Leixões venceu, esta quarta-feira, o Lusitânia de Lourosa, por 2-1, naquele que foi o quarto teste de preparação para a formação de Matosinhos e o terceiro da equipa da Liga 3.No duelo disputado no Estádio do Mergulhão, em Cesar, o reforço Renato Doares marcou os dois golos da equipa às ordens de Pedro Ribeiro, enquanto Nuninho assinou o tento do Lusitânia de Lourosa.O Leixões vira agora o foco para o primeiro encontro oficial da nova temporada, a receção ao Feirense, no domingo, pelas 11 horas, a contar para a 1.ª fase da Taça da Liga.