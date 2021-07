Leixões vence equipa sub-23 em jogo-treino

Depois da eliminação na Allianz Cup, frente ao V. Guimarães, o Leixões continua a preparar a estreia na Liga Sabseg. Nesse sentido, o conjunto comandado por José Mota defrontou hoje, num jogo-treino, a equipa sub-23.





Numa sessão que não contou com os jogadores que alinharam em Guimarães- fizeram trabalho de recuperação-, a equipa principal venceu por 3-0. Léo Bolgado, George e Rúben Candal apontaram os tentos.Os bebés do Mar disputam o primeiro jogo do campeonato no dia 10 de agosto, frente ao Farense.