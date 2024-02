Leixões vence Fafe em jogo particular

Depois da partida desta jornada diante do Nacional ter sido adiada para 28 de fevereiro por falta de policiamento , o Leixões realizou na manhã desta terça-feira um particular em Fafe, que terminou com um triunfo por 1-0 dos leixonenses.Bruno Ventura, que ingressou nos bebés do mar em janeiro emprestado pelo Rio Ave, apontou o único golo da partida.Com a 20.ª jornada adiada, o Leixões irá ao Seixal defrontar o Benfica B, na próxima partida.