Leixões vence jogo de treino frente à Sanjoanense

O Leixões foi esta manhã ao terreno da Sanjoanense realizar um treino em conjunto, com direito a jogo entre as duas equipas.





Os bebés do mar ganharam o confronto por 3 a 1, com um golo de Yuri e dois de Luan.O brasileiro chegou a Matosinhos proveniente do Brusque, da Série C do Brasil, mas só jogou uma partida por enquanto, frente ao Chaves.