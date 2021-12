Leixões vence prémio 'Responsabilidade Social' da Liga do mês de novembro

O Leixões venceu o prémio 'Responsabilidade Social' da Liga Portugal referente ao mês de novembro pela iniciativa "Marcar golos pela solidaridade". Na receção ao Trofense, o clube de Matosinhos optou por trocar bilhetes para o jogo por alimentos e bens de primeira necessidade, que foram entregues à Obra do Padre Grilo."Temos esta vertente social, realizamos inúmeras causas para ajudar as pessoas que mais necessitam, muitas vezes instituições. Nada melhor do que convidar as pessoas a virem ao futebol, nomeadamente os adeptos do Leixões SC, e incentivá-los à solidariedade", explicou Norberto Sousa, diretor de comunicação dos bebés do Mar.Por seu lado, Raquel Esperança, Presidente do Conselho Fiscal da Fundação do Futebol – Liga Portugal, destacou a importância da ação: "É com muito gosto que este prémio é entregue ao Leixões SC porque, para além da própria doação dos bens à Obra do Padre Grilo, também contribui para divulgá-la e apoiá-la, por tudo o que tem feito aqui pela cidade de Matosinhos".