E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de o seu jogo com o Mafra ter sido adiado devido a um surto de Covid-19 nos mafrenses, o Leixões aproveitou a pausa competitiva para fazer um jogo-treino. Nesse sentido, a equipa de José Mota bateu o São João de Ver por 1-0.O golo dos matosinhenses foi marcado por Sapara, melhor marcador da equipa. Neste momento, o nigeriano leva sete golos apontados em 17 partidas.O próximo encontro dos bebés do Mar acontece no primeiro fim de semana de 2022, frente ao Casa Pia.