Leixões vence Sp. Espinho por 3-2 em jogo de preparação

O Leixões venceu este sábado por 3-2 o Sp. Espinho, do Campeonato de Portugal, no terceiro jogo de preparação para a época 2019/20, disputado no Estádio do Mar.





João Pedro, Enoh e Alan Júnior, jogadores que chegaram para reforçar o plantel orientado por Carlos Pinto, apontaram os golos da vitória da equipa de Matosinhos, indica o Facebook da SAD do emblema de Matosinhos.Os golos do Sp. Espinho foram marcados por Carlitos e Diogo Valente.