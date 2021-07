Leixões vence União de Santarém em jogo de preparação

O Leixões continua a preparar o arrancar oficial da temporada e, desta vez, realizou um jogo-treino com o União de Santarém. O resultado acabou por ficar fixado em 2-1 a favor dos matosinhenses.





Numa partida em que José Mota aproveitou para ver em ação as caras novas que compõem o plantel, os golos foram marcados por Ricardo Teixeira e Sapara. Os bebés do Mar dão agora continuidade ao estágio em Peniche, que termina amanhã após mais uma partida de preparação, neste caso frente ao Caldas.O primeiro jogo oficial do Leixões é no dia 26 de julho, frente ao V. Guimarães.