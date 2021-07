Leixões vence Valadares Gaia por 4-0

O Leixões bateu o Valadares Gaia, equipa que milita no Campeonato de Portugal, por 4-0, num jogo de preparação disputado na manhã deste sábado. O encontro aconteceu no Estádio do Mar.





Os tentos dos matosinhenses foram apontados por Fabinho, João Amorim, Jefferson Encada e Morim. O encontro aconteceu numa altura em que os reforços do conjunto liderado por José Mota ainda não puderam ser inscritos.O Leixões inicia o campeonato no dia 10 de agosto, frente ao Farense.