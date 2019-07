Leixonenses empatam no reduto do Lusitânia de Lourosa

O Leixões, da 2.ª Liga, empatou esta quarta-feira a dois golos com o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, no segundo encontro de preparação dos matosinhenses.





De acordo com o Facebook oficial da SAD do Leixões, em Lourosa, os golos da equipa de Matosinhos foram marcados por Derick e Luís Silva.Este foi o segundo encontro do Leixões na pré-temporada, depois de ter goleado uma seleção de Matosinhos, por 4-0.