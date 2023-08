Léo Bolgado e o duelo com o Santa Clara: «Temos argumentos para conquistar os três pontos»

Depois da derrota em Penafiel a abrir a campanha na Liga Sabseg, o Leixões recebe, esta segunda-feira, o Santa Clara com a missão de dar uma melhor resposta em relação ao jogo anterior. Apesar de defrontar um candidato à subida, Léo Bolgado garante que a equipa está preparada para o desafio."Regressamos a casa e estamos determinados em dar uma boa resposta ao que aconteceu no último jogo. Vamos ter pela frente um dos principais candidatos à subida, mas temos argumentos para discutir o jogo de igual para igual e conquistar os três pontos. Temos de estar muito concentrados do primeiro ao último segundo", começou por dizer o central brasileiro, aos meios do clube, perspetivando um encontro entusiasmante."Vão estar em campo duas equipas com qualidade e que gostam de jogar bom futebol. Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo. O apoio dos nossos adeptos será importantíssimo para nos ajudarem a ultrapassar este obstáculo. Contamos com eles", finalizou.O Leixões defronta o Santa Clara esta segunda-feira, pelas 20h45, em jogo da 2.ª jornada da Liga Sabseg.