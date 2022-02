Léo Bolgado e o embate com o Varzim: «É um clássico»

O Leixões defronta, no domingo, o Varzim, naquela que será mais uma edição do Dérbi do Mar, desta vez a contar para 22ª jornada da Liga Sabseg. No lançamento do duelo, o central Léo Bolgado mostrou-se confiante para a conquista dos três pontos."As expectativas são boas. Fizemos um bom jogo em casa contra eles, fomos a melhor equipa e o empate foi algo injusto. Agora vamos à Póvoa do Varzim buscar a vitória. Sabemos que é um clássico e contamos com o apoio dos adeptos para um jogo difícil", referiu o brasileiro aos meios do clube.O defesa de 23 anos lamentou ainda a vantagem de dois golos desperdiçada no embate com o Rio Ave: "Foi um jogo em que entrámos muito bem, fizemos boa primeira parte, mas o resultado final não foi aquele que queríamos e ficámos com um sabor amargo. Estamos no bom caminho e queremos continuar assim. Vamos trabalhar para no próximo jogo conseguir a vitória".O Leixões visita o Varzim este domingo, pelas 16 horas.