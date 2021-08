Léo Bolgado e o jogo com a Académica: «Com a nossa força e determinação, vamos à procura da vitória»

Depois de um triunfo e um empate nas duas primeiras jornadas da Liga Sabseg, o Leixões vai agora procurar dar sequência ao bom momento de forma que atravessa frente à Académica, tal como explicou Léo Bolgado aos meios do clube.





"A Académica é candidata à subida, na época passada esteve perto de o conseguir. No entanto, com a nossa força e determinação, vamos lutar pela vitória. Conseguimos um ponto importante em Chaves. Agora, em casa, vamos procurar os três pontos", referiu o defesa-central, que enfatizou ainda o apoio que os adeptos matosinhenses têm dado ao plantel.O embate entre os bebés do Mar e os estudantes está agendado para as 14 horas deste domingo.