Léo Bolgado: «Só com um grande espírito coletivo poderemos conseguir os nossos objetivos»

Carlos Fangueiro vaidiante de um adversário exigente, o Santa Clara, atual líder da Liga Sabseg e principal candidato à subida ao 1.º escalão. O técnico realizará o seu primeiro encontro ao comando de uma equipa portuguesa, com os bebés do mar a necessitarem de um fôlego para se adiantarem na tabela classificativa. Em campo estará Léo Bolgado, pilar do eixo defensivo leixonense que admite estar à espera de "um jogo de elevado grau de dificuldade" e a requerer uma exibição "ao melhor nível" de todo o grupo."Vamos defrontar o líder do campeonato e principal candidato ao título, o que diz bem do valor da equipa do Santa Clara. Vai ser um jogo de elevado grau de dificuldade, em que teremos de nos apresentar ao nosso melhor nível, sempre muito concentrados e disciplinados em todos os momentos. Só com um grande espírito coletivo poderemos conseguir os nossos objetivos", revelou o central brasileiro, salientando que o novo timoneiro foi bem recebido pelo grupo e que a adaptação aos novos processos têm corrido bem: "A equipa está a adaptar-se bem aos métodos da nova equipa técnica e estamos confiantes de que poderemos dar uma boa resposta".Este virar de página poderá trazer novamente resultados positivos para o Leixões, mas Léo Bolgado afirmou que a mentalidade da formação matosinhense não mudou ao longo da semana mais movimentada a nível da equipa técnica."Só pensamos em dar o máximo diariamente para conquistar pontos e colocar o Leixões nos lugares tranquilos da classificação. Não podemos relaxar nem facilitar em momento algum", concluiu o defesa, de 25 anos.O Leixões vai visitar o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, para enfrentar o Santa Clara neste domingo, num encontro a contar para a 19ª jornada da Liga Sabseg, pelas 14h00.