Liga confirma subtração de um ponto ao Leixões no final da época

A Liga Portugal confirmou, esta segunda-feira, o castigo de um ponto de subtração aplicado ao Leixões, a 1 de agosto de 2022, no âmbito do processo disciplinar instaurado à SAD por infrações de natureza salarial.Como explica o comunicado do organismo, os recursos do clube para o "pleno da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF, Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e, subsequentemente, Tribunal Central Administrativo Sul foram julgados improcedentes", com a decisão proferida em última instância pelo TCA Sul a ter transitado em julgado.Segundo esclarece a Liga, o ponto de subtração só será aplicado após o fim da temporada, quando a classificação final da Liga Sabseg estiver definida.