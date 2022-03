Luan e Charles dão vitória ao Leixões em jogo-treino com o Paredes

Com o intuito de manter os índices físicos e o ritmo competitivo do plantel, o Leixões realizou, esta quinta-feira, um jogo-treino com o Paredes. A turma de Matosinhos venceu por 2-1.Disputado na Cidade Desportiva de Paredes, a formação da casa, que está atualmente a disputar a fase de subida à Liga 3, adiantou-se no marcador através de um penálti e foi também da marca dos 11 metros que Charles empatou o jogo, antes de Luan, já recuperado de lesão, ter assinado o golo da vitória leixonense.O próximo compromisso oficial do Leixões está marcado para 1 de abril, com uma receção ao Penafiel. Por sua vez, o Paredes visita o Salgueiros no dia 3 do mesmo mês.