Luan: «Quero contribuir com o maior número de golos possível»

Luan foi apresentado como reforço do Leixões nesta quarta-feira e, nas primeiras declarações enquanto jogador dos bebés do Mar, o jogador vincou o desejo de marcar a diferença no conjunto orientado por José Mota.





"Já conhecia a história do Leixões, os adeptos e o projeto que me apresentaram, no qual confio, é muito bom. Os meus amigos que aqui jogaram falaram-me muito bem do clube. Estou muito feliz e focado para fazer uma boa época e ajudar o Leixões a cumprir os objetivos. Sou um avançado de área, que luta por todos os lances e ajuda muito a equipa. Quero contribuir com o maior número de golos possível", referiu Luan.O jogador brasileiro, de 29 anos, assinou um contrato válido por um ano.