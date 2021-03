Lucas Lopes: «Temos de manter o foco e a determinação»

Motivado pelos triunfos conseguidos nas duas últimas jornadas, o Leixões procura agora continuar na rota dos bons resultados na receção ao Cova da Piedade. Na antevisão do encontro, Lucas Lopes deu voz à confiança do plantel.





"Conseguimos três pontos importantes no jogo com o Varzim. Soubemos sofrer e tivemos uma boa vitória. Agora vamos ter outro jogo importante e difícil. Temos de manter o mesmo foco e determinação para podermos sair com um resultado positivo", começou por dizer o brasileiro, de 23 anos.Apesar de estar a viver a sua primeira temporada na Europa, o extremo, que nas últimas jornadas tem alinhado como lateral-direito, fez ainda uma análise à sua adaptação ao futebol português: "Aqui o futebol é mais rápido e intenso, mas a equipa acolheu-me bem, estou feliz no Leixões. Vou dar sempre o máximo, raça nunca vai faltar e, assim, vamos conseguir os nossos objetivos".Em 2020/21, Lucas Lopes soma 14 jogos disputados.