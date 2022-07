Lugares anuais do Leixões à venda a partir de quinta-feira

Os lugares anuais do Estádio do Mar para a temporada 2022/23 estarão à venda a partir das 10h00 desta quinta-feira, na secretaria do clube, anunciou a SAD do Leixões.

Todos os sócios com as quotas em dia poderão adquirir o cartão anual, válido para todos os jogos da Segunda Liga, não englobando as partidas a contar para a Taça de Portugal e Taça da Liga. A SAD dos bebés do mar acrescenta que os sócios detentores de um lugar anual na época passada mantêm, até ao dia 27 de julho, direito de preferência sobre a cadeira.

O preço dos lugares cativos é de 100€ para sócios e 60€ para sócios reformados. Já para os camarotes, estará disponível um pacote individual no valor de 450€, havendo ainda a possibilidade de reservar um camarote completo, com serviço de catering (5000€) ou sem o serviço (3500€).



Autor: T. G.