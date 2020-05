Luís Silva de saída do Leixões

O Leixões anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Luís Silva para a cessação de contrato que unia ambas as partes. O médio, capitão de equipa do conjunto matosinhense, tinha ainda mais um ano de contrato com o clube.





No comunicado emitido, o Leixões deixou vários agradecimentos ao jogador. "Ao Luís Silva agradecemos todo o empenho, dedicação e profissionalismo com que sempre representou o Leixões SC - Futebol, SAD, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", podia ler-se. A saída do jogador de 27 anos acontece depois do braço de ferro financeiro entre o Leixões e os jogadores ter sido tornado público. De acordo com informação recolhida por Record, o médio foi um dos atletas que pediu auxílio ao Sindicato dos Jogadores.Na temporada 2019/20, Luís Silva realizou 27 jogos e apontou três golos pelos bebés do Mar.