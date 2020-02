Luís Silva: «Estamos determinados em ultrapassar este ciclo»

Sem vencer há nove jornadas, o Leixões continua a preparação para o jogo com o Varzim. Na antevisão da partida, Luís Silva, capitão dos matosinhenses, deu ênfase ao facto de os bebés do mar defrontarem um "rival histórico" e assumiu a importância de a equipa regressar ao caminho das vitórias.









vas. Não tem sido por falta de trabalho e empenho, até porque temos tido algum azar. Estamos confiantes e determinados em ultrapassar este ciclo", afirmou o médio.

Quem joga com esta camisola tem de entrar em todos os jogos para ganhar, independentemente do momento por que estejamos a passar. Contamos com um grande apoio dos adeptos, a exemplo do que aconteceu no jogo da primeira volta do campeonato, na Póvoa de Varzim”.



A partida entre o Leixões e o Varzim está agendada para as 15 horas deste sábado.







“Encaramos todos os jogos da mesma forma. Sabemos que o Varzim é um rival histórico e estes duelos têm sempre um peso diferente para os adeptos. Só pensamos em somar os três pontos. Não estamos, nem podemos estar, satisfeitos com os resultados. Temos de fazer ‘mea culpa’ por não estarmos a corresponder às expetati