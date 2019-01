Luís Silva: «Pepe é um grande jogador, mas medo... nunca»

Luís Silva, capitão do Leixões, deu voz à ambição do grupo de trabalho para a eliminatória da Taça de Portugal com o FC Porto. Um dos pontos focados na conferência de imprensa, e que até arrancou alguns sorrisos ao médio, foi a eventual estreia de Pepe na equipa portista."O Pepe é um grande jogador de futebol, respeito-o muito, tem uma carreira a nível internacional, campeão europeu, ganhou a Champions. Respeito, mas medo nunca... Defrontava Pepe com mesmo respeito e ambição que, por exemplo, o Diogo Leite", afirmou Luís Silva.O jogador crê que o peso da responsabilidade estará do lado do FC Porto. "Em 1960/61, o Leixões venceu a final da Taça frente ao FC Porto, por isso é sempre bom defrontar o FC Porto. Mas isso não nos traz mais responsabilidade. A responsabilidade será representar bem a cidade. O FC Porto é o campeão em titulo, só os prémios da Liga dos Campeões davam para pagar várias épocas do Leixões, mas quando o árbitro apitar faremos tudo para que diferenças não se notem", afirmou.Luís Silva lembrou ainda que não perdeu os últimos confrontos que teve com os dragões. Nas duas últimas épocas conseguiu dois empates sem golos, no Dragão, para a Taça da Liga. "Que seja melhor ou igual... e aí que ganhemos nos penáltis", atirou.