Luisinho e o dérbi com o Varzim: «Estou confiante que a equipa vai dar uma boa resposta»

O dérbi do Mar, entre o Leixões e o Varzim, é já este domingo e o lateral esquerdo dos matosinhenses, Luisinho, assegura que a equipa está pronta.





"A equipa está bem, a trabalhar com confiança. Esperamos reagir já à perda dos três pontos com o Rio Ave e conseguir uma vitória em casa", considerou.O experiente jogador, de 36 anos, pediu o apoio dos leixonenses na próxima jornada da Liga Sabseg, no sentido de aproveitar todas as vantagens possíveis contra uma equipa que ainda não venceu esta temporada. "Sabemos que é uma rivalidade de há muitos anos, entre dois clubes históricos em Portugal. A mensagem que eu passo é de apoio, peço à nossa massa associativa que mostre esse carinho."A equipa de José Mota tem tido desafios altamente rigorosos e, depois da visita a Vila do Conde, para enfrentar o Rio Ave, Luisinho reforçou a competitividade existente no segundo escalão do futebol português, afirmando possuir "jogos bastante intensos e equilibrados, sem resultado certo".Mas também afirmou que o Leixões só se concentra na própria estrutura da equipa, realçando o que significa jogar este dérbi no Estádio do Mar. "Temos o fator casa, que é muito importante, e estou confiante que a equipa vai dar uma boa reposta".