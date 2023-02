«Mamem aqui, c...»: Festejos e palavras dirigidas aos adeptos adversários valem um jogo de castigo a Stefanovic

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta quarta-feira, o castigo de um jogo de suspensão para Igor Stefanovic, guarda-redes do Leixões, na sequência de palavras e gestos dirigidos aos adeptos adversários no duelo com o Trofense. O guardião foi ainda multado em 268 euros.Segundo o Relatório do Delegado da Liga, o sérvio, que foi suplente não utilizado, após o golo que acabou por decidir a partida a favor do Leixões, "dirigiu-se para os adeptos da equipa visitada, proferindo as palavras: 'chupai todos aqui, ide todos para o c...'", enquanto o Relatório de Policiamento Desportivo menciona que, durante os festejos, o guardião "dirigiu-se para os adeptos do CD Trofense na bancada à sua retaguarda, agarrando a área genital com a sua mão, proferindo o seguinte: 'Mamem aqui, c...; chupem seus filho da p...'"Assim sendo, Stefanovic está fora das opções de Vítor Martins para o duelo com o Feirense, no sábado.