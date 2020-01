Manuel Cajuda apresentado como novo treinador do Leixões

Manuel Cajuda está de regresso ao futebol após um ano de afastamento e vai orientar o Leixões até final da temporada.



O técnico de 68 anos foi este domingo apresentado em Matosinhos pela administração da SAD leixonense, liderada por Paulo Lopo, não escondeu a alegria e entusiasmo em voltar ao ativo e agradeceu a oportunidade.



"Já estava com saudades, controladas. Há um ano que não trabalhava. Estou grato à adminsitração do Leixões pelo convite. Estou a fazer aquilo que gosto. O Leixões deu-me oportunidade de voltar ao ativo", afirmou Cajuda na sala de imprensa do Estádio do Mar.



Manuel Cajuda, cuja última experiência como técnico havia terminado em janeiro do ano passado, quando deixou o Ac. Viseu, vai contar com Wilian Silva e Flóris Schaap como adjuntos no Estádio do Mar para orientar o atual 10º classificado da 2ª Liga.