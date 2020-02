Manuel Cajuda: «Não há motivo para duvidarmos de nós próprios»

O Leixões voltou aos triunfos na última jornada e vai procurar dar sequência aos bons resultados na partida deste sábado, frente ao Feirense. Na antevisão do encontro, o treinador Manuel Cajuda começou por referir que o seu plantel está motivado depois de vencer o Varzim.



"É um fator importante termos ganho o último jogo, após 10 jogos sem vencer. Vem trazer alguma recuperação daquilo que pretendemos nesta altura, que passa por normalizar os índices da equipa, estando conscientes de que temos valor e capacidade para ganhar. Agora, não estando ainda 100%, temos mais confiança no que estamos a fazer. Não há motivos para duvidarmos de nós próprios", salientou.



O técnico analisou depois o Feirense, equipa com quem os matosinhenses empataram a duas bolas na primeira volta: "O Feirense também assumiu a candidatura à subida de divisão e julgo ter feito um investimento que o justifique. As coisas não lhes terão corrido bem numa determinada altura, mas estão há sete jogos sem perder, nos quais fizeram uma média de dois pontos por jogo, o que é verdadeiramente bom. Temos de ser uma equipa astuta, inteligente e estar bastante alerta em todos os momentos do jogo", frisou, apelando ainda à presença dos adeptos no estádio.



O encontro entre o Feirense e o Leixões, que se vai disputar em Santa Maria da Feira, está agendado para as 17h15 deste sábado.