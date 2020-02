Manuel Cajuda: «Só ficarei na próxima época se fizer um bom trabalho»

É em Matosinhos que Manuel Cajuda vive, há menos de uma semana, a nova etapa da sua carreira. O treinador tem contrato até final da época e só não está mais salvaguardado porque não quis.





"Gosto muito da exigência dos adeptos do Leixões. Espero encontrar o melhor deles. Sei que vamos ter apoio onde quer que joguemos, como também sei que são inteligentes e percebem o contexto. Fui convidado a assinar por época e meia, mas só aceitei assinar por meia. Só ficarei na próxima época se fizer um bom trabalho. A minha prioridade será o Leixões", explicou o técnico, de 68 anos, em declarações aos meios de comunicação da SAD matosinhense.A estreia no banco é amanhã, na Choupana, frente ao Nacional, frente a uma equipa em posição de subida, e não houve muito tempo para fazer grandes mudanças. "Tive quatro dias de trabalho. Foi uma semana difícil, com saídas e entradas no plantel. Tenho confiança, mas sou realista. Tenho uma ideia diferente da forma de jogar. No entanto, vamos aproveitar o que de bom foi feito e alterar algumas coisas. Neste momento, não podemos prometer grandes modificações. Tem de se dar tempo ao tempo para fazer as coisas. Agradeço à administração o esforço feito para renovar o plantel e as ideias. Só entendo jogar para ganhar", vinca.A "alegria" por estar agora a representar um clube histórico foi algo que o técnico também quis deixar bem claro: "Só eu posso clarificar a alegria de estar no Leixões. Estou muito satisfeito por representar um clube que me habituei a respeitar desde novo. É um clube com uma grande história e estou verdadeiramente feliz de cá estar."As duas grandes novidades da primeira convocatória de Manuel Cajuda são Avto e Perdigão. Os extremos foram dois dos reforços que chegaram a Matosinhos no decorrer da última semana do mercado de inverno e podem, assim, estrear-se com a nova camisola, na Madeira.