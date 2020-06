Médico do Leixões de saída do clube

O Leixões anunciou, esta quarta-feira, que Eduardo Coutinho deixou de exercer funções no clube. O médico esteve ligado ao conjunto matosinhense durante mais uma década.





"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que o Dr. Eduardo Coutinho cessou a função de médico da equipa principal, cargo que exerceu durante mais de uma década com grande profissionalismo. Ao Dr. Eduardo Coutinho agradecemos todo o compromisso, profissionalismo e dedicação com que sempre representou a Leixões SC - Futebol, SAD, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Além de um enorme profissional, o Dr. Eduardo Coutinho foi, é e sempre será um grande amigo do Leixões. Um homem com um lugar especial na nossa instituição. Obrigado, Dr. Coutinho", podia ler-se no comunicado emitido pelos bebés do Mar nas redes sociais.