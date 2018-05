Mais um reforço para a equipa de Francisco Chaló. Miguel Lopes, avançado de 22 anos, assinou contrato pelos bebés de Matosinhos.





Continuar a ler

Depois de uma excelente época ao serviço do Moura (Campeonato Portugal, Miguel Lopes dá o salto para os escalões profissionais. A época passada o avançado realizou 32 jogos, nos quais marcou 8 golos.



Formado no Benfica, Miguel Lopes é o quarto reforço apresentado, Depois de Tarzan (ex-Caldas), Rui Nibra (ex-Fafe) e Tiago Moreira (ex-União). Depois de uma excelente época ao serviço do Moura (Campeonato Portugal, Miguel Lopes dá o salto para os escalões profissionais. A época passada o avançado realizou 32 jogos, nos quais marcou 8 golos.Formado no Benfica, Miguel Lopes é o quarto reforço apresentado, Depois de Tarzan (ex-Caldas), Rui Nibra (ex-Fafe) e Tiago Moreira (ex-União).

Miguel Lopes, com o agente Nuno Correia, estiveram hoje nas instalações do clube, com o jogador a assinar um contrato válido por duas temporada, mais uma de opção.

Autor: André Ferreira