Miguel Silva e a época do Leixões: «Temos provado que não há titulares nem suplentes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem perder há 13 jogos, o Leixões está bem posicionado para seguir em frente na Allianz Cup. Na última jornada da prova, o conjunto matosinhense conseguiu um empate em casa do Arouca, tendo o golo da equipa de Vítor Martins sido apontado por Miguel Silva. Em declarações aos meios do clube, o lateral-esquerdo não escondeu a satisfação pela época que o Leixões está a realizar."Sabe sempre bem entrar e marcar, mas o importante é ajudar a equipa, temos provado que não há titulares nem suplentes. Temos sido todos importantes para ajudar e lutar pelo Leixões, como se tem vindo a comprovar desde o início da época. É isso que temos feito e vamos continuar a fazer. Voltámos a demonstrar o porquê de estarmos a realizar uma boa época, independentemente do escalão em que o adversário compete. Queremos muito seguir em frente na Allianz Cup e dar o apuramento como presente aos nossos adeptos. Eles são incansáveis e apoiam-nos sempre, onde quer que joguemos. Merecem muito essa alegria", explicou.Na presente temporada, Miguel Silva soma dois golos em 15 partidas.