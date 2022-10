Miguel Silva na antevisão ao jogo com o Tondela: «A equipa está bem e motivada»

Depois de dois empates consecutivos na Liga Sabseg, o Leixões procura regressar aos triunfos na receção ao Tondela, na segunda-feira. No lançamento da partida, o lateral Miguel Silva mostrou-se confiante na vitória."O Tondela é uma equipa com qualidade, que tal como nós gosta de jogar bem e proporcionar bons espetáculos, e acredito que vai ser um jogo equilibrado e muito disputado. No entanto, estamos confiantes que temos todas as condições de ficar com os três pontos", disse o defesa, de 26 anos, aos meios do clube.Miguel Silva, que esta época leva um golo em oito jogos, abordou também o momento da turma de Matosinhos. "A equipa está bem e motivada. É um campeonato muito equilibrado, em que os jogos são sempre muito difíceis de ganhar. Estamos em crescendo e vamos continuar a evoluir para dar alegrias aos nossos adeptos. É sempre especial jogar com o apoio deles", concluiu.O Leixões recebe o Tondela esta segunda-feira, pelas 18 horas, no Estádio do Mar, em jogo da 10ª jornada da Liga Sabseg.