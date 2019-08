Mil bilhetes para os adeptos do Leixões na visita ao Varzim

O Leixões anunciou ter chegado a acordo com a direção do Varzim para a reserva de 1.000 lugares no setor reservado aos adeptos leixonenses para o jogo de domingo. Os ingressos estão disponíveis a partir desta quinta-feira.





No mesmo comunicado, o conjunto matosinhense informou que existem 324 bilhetes a cinco euros e 276 ingressos ao preço de seis euros. Os restantes 400 bilhetes poderão ser comprados no dia do jogo e terão o custo de oito euros.Depois de uma derrota e um empate nos dois primeiros jogos do campeoanto, o Leixões enfrenta o Varzim na terceira jornada. O encontro está agendado para as 18h15.