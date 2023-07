Moisés Conceição: «Vai ser um campeonato muito duro»

Na sequência da vitória do Leixões no último domingo, frente ao Feirense, Moisés Conceição lembrou que esse encontro foi uma pequena amostra do que será a temporada. "Foi um jogo onde tivemos algumas limitações, isso prova que vai ser um campeonato muito duro", disse. Os Bebés do Mar eliminaram o Feirense nos penáltis e garantiram o acesso à 2.ª fase da Allianz Cup.





Recorde-se que a equipa de Pedro Ribeiro está impossibilitada de utilizar os seus reforços devido a um castigo da FIFA.