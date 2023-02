Moisés Conceição: «Vou trabalhar para agarrar todas as oportunidades»

Depois do regresso aos triunfos frente ao Penafiel, o Leixões vai procurar dar sequência aos bons resultados em casa do Trofense, tal como explicou Moisés Conceição aos meios do clube."É sempre melhor trabalhar sobre vitórias, que nos dão ainda mais confiança. No entanto, cada jogo tem a sua história e temos de encarar este com a mesma determinação e importância de todos os outros. O CD Trofense é um adversário com valor, muito competitivo, e certamente vai ser um encontro de grande equilíbrio", vincou.O jovem foi utilizado nos últimos dois jogos e não escondeu o desejo de continuar a somar minutos: "Vamos ser iguais a nós próprios, sempre com os três pontos como objetivo. Vou reencontrar alguns companheiros com quem tenho boa amizade, mas dentro de campo isso fica de parte. Só penso em ganhar o jogo. Vou continuar a trabalhar nos limites, como sempre fiz, e agarrar todas as oportunidades, sempre com o coletivo no pensamento", disse Conceição, avançado de 21 anos.