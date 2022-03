Morim e o jogo com o Benfica B: «Vamos ao Seixal para ganhar os três pontos»

A atravessar a melhor fase do campeonato, o Leixões visita o Seixal no próximo domingo com o objetivo de conquistar os três pontos. Hélder Morim foi a voz da equipa na antevisão da partida e garante que, apesar da dificuldade do encontro, a formação de Matosinhos também tem as suas "armas"."A equipa vem de um bom momento e de sete jogos a pontuar. Vamos ter um jogo extremamente difícil como são todos na segunda liga. O Benfica B está entre os três primeiros da classificação. É uma equipa com muitos jovens mas nós também temos as nossas armas e vamos ao Seixal para ganhar os três pontos", frisou o jovem jogador.O médio formado no Leixões tem vindo a ser aposta de José Mota na equipa principal e admite que está preparada para dar o seu contributo à equipa: "Continuo a trabalhar nos meus limites. Sei que ainda sou jovem. Estou a aprender muito com os meus colegas e com o mister e estou preparado para, quando surgir a oportunidade, dar o meu contributo à equipa.O encontro entre o Benfica B e o Leixões está marcado para as 14h de domingo.