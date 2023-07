Morufdeen Moshood reforça Leixões em definitivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado nigeriano Morufdeen Moshood, de 18 anos, e o defesa central brasileiro Danrlei, de 28 anos, são reforços do Leixões, anunciou o clube da Liga SABSEG.

A SAD leixonenses informa que acordou com o Remo Stars Football Club, da Nigéria, a "compra de 50% dos direitos económicos" de Moshood, que assinou por três temporadas. Na época passada, o jogador esteve emprestado aos leixonenses e apontou 20 golos em 15 jogos pelas equipas de sub-19 e B.

"O meu trabalho é marcar golos e adoro o que faço. Amo marcar golos e ganhar jogos", afirmou Moshood, citado na rede social Facebook do Leixões.

Danrlei, central de 28 anos, chega ao Leixões depois de duas épocas na Sanjoanense. "Imponente nos duelos e forte no jogo aéreo, assinou por duas temporadas", assinala o Leixões. "Sou um jogador com alma e que nunca desiste. Vou dar tudo pelos ideais do clube", afirmou Danrlei.

O Leixões assegurou já oito reforços para a nova época futebolística e também um novo treinador, Pedro Ribeiro.