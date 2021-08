Mory Bamba: «Vim com o objetivo de evoluir num campeonato muito competitivo»

Oficializado como reforço do Leixões esta terça-feira, Mory Bamba demonstrou-se bastante satisfeito com a nova etapa na carreira, naquele que considera ser um "campeonato muito competitivo".





"Estou muito feliz por ter assinado com o Leixões, um clube com adeptos incríveis e em que vou crescer a todos os níveis. Vim com o objetivo de evoluir num campeonato muito competitivo, ao serviço de um clube que gosta de projetar jovens jogadores", afirmou o extremo costa-marfinense aos canais do clube.Em relação às suas características, o jogador de 19 anos disse ser "um jogador rápido, tecnicista e que gosta muito de fazer golos" e prometeu "empenho e dedicação máxima para ajudar a equipa a conseguir grandes resultados".Mory Bamba chegou proveniente da Roma e assinou por três épocas com o Leixões.