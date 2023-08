Moshood volta a brilhar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Leixões disputou ontem o último jogo de preparação antes do arranque da Liga SABSEG, alcançando uma vitória expressiva, por 6-0, na receção ao SC Rio Tinto, formação que milita na Divisão de Elite da AF Porto.

Perante algumas dezenas de adeptos nas bancadas do Estádio do Mar, Moshood, que tem estado de mira afinada nesta pré-época, foi o principal destaque, assinando um hat trick ainda na 1ª parte. Renato Soares, de penálti, fez o outro golo que permitiu ao Leixões chegar ao intervalo a vencer por 4-0. No 2º tempo, Danrlei e Jorginho, médio dos sub-23, selaram o marcador.

Gestão e... uma surpresa

Depois de anteontem ter jogado com o Vizela, Pedro Ribeiro optou por não utilizar boa parte dos nomes fortes do plantel.

Sem ter sido ainda anunciado como reforço, o central Emmanuel Iroanya, que passou as últimas duas épocas no Salgueiros, foi utilizado na 1ª parte.