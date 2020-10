Moustapha Seck já veste camisola do Leixões

Moustapha Seck já conheceu os cantos à casa. O defesa esquerdo, de 24 anos, chegou no último dia de mercado por empréstimo da Roma para as próximas duas épocas e esta sexta-feira o clube de Matosinhos divulgou as primeiras imagens.





Formado no Barcelona e na Lazio, Moustapha Seck representou, enquanto sénior, a Roma, o Carpi, o Empoli, o Novara, o Almere City e o Livorno. Em 2019/20, alinhou em 11 partidas.No Leixões, o senegalês vai enfrentar a concorrência de Rafael Furlán e de Tiago André por um lugar no lado esquerdo da defesa.