Mozino reforça ataque do Leixões

O Leixões anunciou a contratação do avançado Mohamed Toure, conhecido no futebol por Mozino. O jogador costa-marfinense tem 26 anos e estava ao serviço do Trofense, tendo assinado contrato por duas temporadas, com outras duas de opção.De acordo com nota do Leixões, o jogador até já treinou este sábado integrado na equipa orientada por Pedro Ribeiro, que prepara a deslocação à Madeira. A partida em casa do Nacional está agendada para esta segunda-feira.